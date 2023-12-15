حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بالجيزة 4 أيام

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم كمية لمخدر الحشيش والاستروكس، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.