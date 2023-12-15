اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:38 م
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تظاهر المئات فى الأردن دعما لفلسطين

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:09 م
تظاهر المئات فى الأردن دعما لفلسطين مسيرة لدعم فلسطين - ارشيفية
أحمد علوى

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شارك مئات الأردنيين، للجمعة العاشرة على التوالي، في مسيرة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن، دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في المسيرة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، ومحاولات التهجير القسري، يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية.

وندد المشاركون بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، داعين إلى تحرك دولي وعربي عاجل لوقف هذا العدوان.

ورفع المشاركون في المسيرة، العلمين الفلسطيني والأردني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، والداعية لوقف المجازر.

 







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