تضم 4600 مصنع وورشة.. معلومات عن مشروع تحويل العكرشة لمنطقة صناعية

القليوبية إبراهيم سالم

خطوات متسارعة على أرض الواقع بدأتها محافظة القليوبية ممثلة فى مجلس مدينة الخانكة، وإحدى شركات الاستشارات الهندسية، فى أعمال حصر المصانع بمنطقة العكرشة بالخانكة، تمهيدا لأعمال التطوير التى ستتم بها وجعلها منطقة صناعية صديقة للبيئة، دون إلحاق أى ضرر بالمصانع أو أصحابها، وذلك وفق ما تضمنه القرار الجمهورى 555 لسنة 2020، الذى صدر لتحويل منطقة العكرشة بمدينة الخانكة فى محافظة القليوبية إلى منطقة صناعية وأخذها الصفة الرسمية.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المشروع الكبير الذى تشهده المنطقة، والتى جاءت على النحو التالى..

- قرار رئاسى لتحويل منطقة العكرشة بمدينة الخانكة فى محافظة القليوبية إلى منطقة صناعية وأخذها الصفة الرسمية.

- يتجاوز عدد منشآتها 4600 مصنع وورشة بمجالات المسابك والورق والبلاستيك والزجاج والخشب.

- انطلاق واستمرار أعمال حصر المصانع بمنطقة العكرشة بالخانكة تمهيدا لأعمال التطوير.

- المشروع يستهدف تحويل المنطقة وجعلها منطقة صناعية صديقة للبيئة دون إلحاق أى ضرر بالمصانع أو أصحابها.

- تم إسناد المشروع لإحدى شركات الاستشارات الهندسية لبدء أعمال الحصر والدراسة.

- الدراسة تتضمن مد المنطقة بكل خدمات البنية التحتية اللازمة لتصبح منطقة صناعية متكاملة الخدمات.

- المشروع يستهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.

- تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة الاحتياجات الأساسية للبدء فى تنمية المنطقة الصناعية بالعكرشة.

- تم الاتفاق على قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالبدء فى إعداد المخطط التفصيلى الذى سيحدد أماكن الخدمات الأساسية وفق الاحتياج الفعلي للمنطقة.

- تم اقتراح إقامة 2 محطة معالجة للصرف، فضلا عن استكمال ورفع كفاءة المنطقة القائمة حاليا لاستيعاب حاجة المنطقة الصناعية وكذلك المنطقة السكنية.

- تم اقتراح إنشاء 3 شبكات مختلفة لفصل الصرف الصناعى عن الصرف الآدمى وإجراء معالجة أولية للصرف الخطر لبعض الصناعات.

- تم اقتراح دراسة سبل معالجة تراكمات الصرف بمصرف البلبيسىى كأحد الإجراءات العاجلة لخفض التلوث بالمنطقة.

- المستهدف من المشروع هو خفض التلوث بالمنطقة فى إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحديث وتطوير الصناعات بالمنطقة دون نقل الصناعات القائمة إلا بالنسبة للصناعات التى تمثل خطورة داهمة ولا يمكن توفيق أوضاعها.

- تم إجراء حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع والسكان بالمنطقة للوقوف على احتياجاتهم وكذلك شرح ابعاد المشروع التنموى.

- المشروع يتضمن إنشاء محطة مياه شرب بطاقة 200 لتر/ ثانية لتفى احتياجات المنطقة الصناعية بالكامل وزيادة طاقات المحطات المجاورة بمنطقة الإسكان الاجتماعى.

- جار العمل على بحث تدبير الموارد المالية لإنشاء المحطة التى ستصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه.

- 10 إجراءات عاجلة من المستثمرين لتقنين أوضاع المصانع والورش فى منطقة العكرشة الصناعية.