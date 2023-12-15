تشميع كافيه مخالف فى حى الجمرك بالإسكندرية استجابة لشكاوى المواطنين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى الجمرك في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة نهي خليفة رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق وتشميع كافيه مخالف استجابة لشكاوي المواطنين بنطاق الحى.

ووجهت المهندسة نهي خليفة رئيس حى الجمركز، بتنفيذ حملة، وقام مركز إصدار التراخيص بالحي بغلق وتشميع كافية بمساكن الضباط بالأنفوشي، وذلك في بتواجد مدير إدارة إشغال الطريق، والمتابعة الميدانية، ووحدة التدخل السريع، وذلك لعدم الالتزام بالمواعيد الشتوية للغلق والمقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وجاء ذلك، في إطار الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين والعمل على حلها، بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت المخالفة.