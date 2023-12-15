تدريب 25 موظفا حكوميا فى البرتغال على الحوكمة الرقمية بالإدارة العامة

كتبت ـ أسماء أمين

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة بالبرتغال؛ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان " الحوكمة الرقمية في الإدارة العامة"، لعدد 25 متدربًا من 9 جهات من الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المعهد وجامعة الأمم المتحدة بالبرتغال، مضيفة أن البرنامج يتضمن مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي على عدة موضوعات تدريبية تهدف إلى التعرف على كيفية إنشاء القيمة العامة من خلال جهود الرقمنة الحكومية، وإتقان المفاهيم والعمليات الأساسية المرتبطة بالتخطيط والتحليل الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقنيات التقييم والرصد الرئيسية لمجال الإدارة الإلكترونية، بما في ذلك تعريف واستخدام مجموعات مناسبة من المؤشرات.

أضافت كما يتضمن البرنامج التعرف على وظيفة التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية وكيفية تفاعلها مع الوظائف الأخرى واختلافها عن وظائف التكنولوجيا في المؤسسات المختلفة، فضلا عن إتقان المفاهيم والأساليب والممارسات الأساسية لتخطيط وتصميم وتقييم نظام المعلومات في سياق الحكومة والإدارة العامة.

وأكدت "شريف"، أن تنفيذ البرنامج يأتي استمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المتميزة، والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء للعاملين بالجهاز الإداري المشاركين في البرامج الدولية التي ينفذها المعهد.