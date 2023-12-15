بوتين: الهجرة والإقامة والحصول على الجنسية الروسية محكوم بالقوانين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجرة والحصول على الجنسية الروسية يتم بناء على القوانين المنصوص عليها في البلاد، لافتا إلى أن روسيا بحاجة لليد العاملة المؤهلة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، لفت بوتين إلى أن الهجرة والإقامة والحصول على الجنسية الروسية تتم بناء على القوانين، وقال: "لدينا قوانين أساسية لحل مسائل الحصول على الجنسية الروسية، ونرحب بكل المواطنين (الأجانب) الذين يحترمون القوانين، ويرغبون في ربط مصيرهم بروسيا. على ما يبدو أن هناك الكثير ممن يريدون القدوم إلى روسيا".

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن المشاكل المرتبطة بالمهاجرين ليست بالسهلة وهي موجود في روسيا وفي معظم دول العالم، داعيا لإنشاء مؤسسات أو هيئات تبحث حل هذه المشاكل بشكل عام وليس الانطلاق من الناحية الأمنية.