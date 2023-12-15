

وأشارات البيانات إلى أنه تم التأكد من 30 ألفا و600 حالة في المنطقة خلال العام الجاري- وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.



وحذرت اليونيسف من أنه من المتوقع أن ترتفع الأعداد أكثر بسبب الفجوات في المناعة مع انخفاض معدلات التطعيم.

وقالت مديرة اليونيسف في المنطقة ريجينا دي دومينيسيس: "ليس هناك علامة أوضح على انهيار تغطية التحصين من زيادة حالات الحصبة"، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة في مجال الصحة العامة لحماية الأطفال من هذا المرض الخطير.



وقد تم تسجيل أعلى معدلات الإصابة بالحصبة في أوروبا وآسيا الوسطى في كازاخستان وقيرغيزستان ورومانيا. وقد فات ما يقدر بنحو 931 ألف طفل في المنطقة التحصين الروتيني كليًا أو جزئيًا في الفترة من 2019 إلى 2021 .



وشددت اليونيسف على أن معدل التحصين بالجرعة الأولى من لقاح الحصبة انخفض من 96 في المائة في عام 2019 إلى 93 في المائة في عام 2022 .



وتعزو وكالة الأمم المتحدة الانخفاض في التغطية إلى تقلص الطلب على اللقاحات "الذي تغذيه جزئيا المعلومات المضللة وانعدام الثقة" خلال جائحة كوفيد-19، وتعطيل الخدمات الصحية وضعف أنظمة الرعاية الصحية الأولية من بين عوامل أخرى.