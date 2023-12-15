اليوم ..مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الجمعة، قرابة 1500 راكب يصلون على متن 8 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 83 رحلة طيران دولية استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى اليوم الجمعة .



وطبقت الأجهزة المختصة بالمطار الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها رحلة من دولة التشيك، ورحلة من دولة هولندا، و6 رحلات من ألمانيا.



يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل 83 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.







