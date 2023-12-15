اليوم السابع
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اليابان تفرض عقوبات جديدة على كيانات وشركات من روسيا ودول أخرى

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 12:31 م
اليابان تفرض عقوبات جديدة على كيانات وشركات من روسيا ودول أخرى اليابان
أحمد علوى

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ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن وزارة الاقتصاد اليابانية فرضت عقوبات جديدة على 57 كيانا روسيًا وعدة شركات من دول أخرى من بينها أرمينيا وبيلاروس وأوزبكستان تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الموقعة عليها على حد وصف الجانب الياباني.
 
وأشارت "نوفوستي" - في نبأ لها اليوم الجمعة- إلى أن اليابان ستطبق اعتبارا من 22 ديسمبر الجاري حظرا على تصدير المنتجات إلى العديد من الشركات الروسية العاملة في مجالات مختلفة مثل صناعة الطيران والسيارات والآلات.
 
يُذكر أن حوالي 494 شركة ومنظمة في روسيا تخضع حاليا لإجراءات حظر التصدير الذي فرضته الحكومة اليابانية.






اليابان

الاقتصاد اليابانى

ارمينيا

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