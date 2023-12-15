الهيئة الوطنية تعلن عدم تلقيها أى طعون على قرارات اللجات العامة بانتخابات الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عدم تلقيها ثمة طعون على قرارات اللجان العامة، بالانتخابات الرئاسية خلال المدة المحددة لتلقي الطعون والتي انتهت مساء اليوم الخميس، وتعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية ظهر الاثنين المقبل.

ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية بدأت اليوم الجمعة، فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات -إن ، في قرارات اللجان العامة، والتي تستمر لمدة يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023، وتعلن النتيجة النهائية وتنشر فى الجريدة الرسمية يوم الاثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفى عالمي.

ذكر أن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية أكد في وقت سابق أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون نتيجة تاريخية بفضل الاقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها.

وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.

وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.