جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الشئون الخارجية الهندية، وأوضحت فيه أن الجانبين أجريا حوارًا بشأن سبل مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الاستخبارات المالية والإرهاب بريان نيلسون شارك فى رئاسة هذا الحوار الذي استضافته وزارة المالية الهندية.

ولفت البيان إلى أنه "تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الجهود التعاونية لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع في النظم المالية الهندية والأمريكية والدولية ومكافحة الجرائم المالية الأخرى".

وأضاف البيان أن "الهند والولايات المتحدة بحثتا التحديات الراهنة التي تواجه تنفيذ العقوبات وسبل تحسين التعاون وتبادل المعلومات والتحقق منها وزيادة التنسيق بين الجانبين لمكافحة عمليات التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم".

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على استئناف الحوار خلال العام المقبل؛ للبناء على ما أسفرت عنه المباحثات المثمرة التي جرت بينهما فى نيودلهى.