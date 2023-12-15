اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 05:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النواب اللبناني يوافق على التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة عام

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 05:16 م
النواب اللبناني يوافق على التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة عام رئيس النواب اللبناني نبيه بري
أ ش أ

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وافق مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة عام، وذلك خلال الجلسة التشريعية العامة التي واصلت أعمالها اليوم الجمعة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قال بري: كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزيد على الثاني ،  نعم الصلاحية كانت للحكومة اولا وثانيا وثالثا ورابعا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال  قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد ل 15 يوما واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ .

 

بعدها طرح الرئيس بري اقتراح كتلة الاعتدال على التصويت فتم اقراره مع اعتراض النائب جهاد الصمد. وقضى الاقتراح برفع  سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.

 







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