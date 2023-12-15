اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:37 ص
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القبض تشكيل تخصص فى سرقة السيارات بالمنوفية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:33 ص
القبض تشكيل تخصص فى سرقة السيارات بالمنوفية كلابشات
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث قسم منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت مديرية أمن المنوفية  إخطارا من ادارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد من تمكن مباحث قسم منوف من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم ، كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة -3 مفاتيح مصطنعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم، 4 وقائع سرقة وأرشدوا عن المسروقات "4 سيارات"، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 






محافظة المنوفية

أمن المنوفية

سرقة السيارات

قسم منوف




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