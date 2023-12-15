القبض تشكيل تخصص فى سرقة السيارات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم منوف بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط تشكل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا من ادارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد من تمكن مباحث قسم منوف من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم ، كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة -3 مفاتيح مصطنعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم، 4 وقائع سرقة وأرشدوا عن المسروقات "4 سيارات"، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.