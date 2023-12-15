القاهرة الإخبارية: متوقع زيادة حدة مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين غدا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين جاءت عقب بيان متحدث الجيش الذي أعلن مقتل ثلاثة جنود عن طريق الخطأ.

كما أفادت القناة أن تنظيم مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين جاء بطريقة أكثر عنفا وتطالب بتحركات أكثر جدية لاستعادة المحتجزين، ومن المتوقع زيادة حدة مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين غدا ومشاركة أسر جنود الاحتلال المشاركين في المعارك بقطاع غزة.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.