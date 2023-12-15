الصين تحث الدول المعنية على وقف الاستفزازات فى بحر الصين الجنوبى

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دعا متحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية، اليوم /الجمعة/ الدول المعنية إلى الوقف الفورى للانتهاكات والاستفزازات المتعلقة بجزيرة "رنآى جياو" الصينية فى بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن المتحدث "تشانج شياو قانج" أدلى بهذه التصريحات ردا على استفسار إعلامى بشأن التحركات الأخيرة للفلبين والولايات المتحدة فيما يتعلق بجزيرة "رنآى جياو" الصينية.



وقال "تشانج" إنه فى 10 ديسمبر، تجاهل الجانب الفلبينى تحذيرات الصين المتكررة وأرسل سفنا للدخول إلى المياه بالقرب من جزيرة "رنآى جياو" فى جزر "نانشا تشيونداو" الصينية، فى محاولة لتوصيل مواد بناء إلى السفينة العسكرية "الراسية" بشكل غير قانونى هناك، مضيفا أنه خلال تلك العملية، اتخذ الجانب الفلبينى إجراءات خطيرة وحاول عمدا الاصطدام بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، ما أدى إلى حدوث خدوش بالسفينة.



وأوضح "تشانج" أن خفر السواحل الصينى اتخذ إجراءات المراقبة اللازمة وفقا للقانون، وتصرف بطريقة مهنية ومنضبطة ومعقولة ومشروعة، مشيرا إلى أن الجانب العسكرى الصينى قدم احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الفلبينى وأعرب عن احتجاجه الشديد.



ولفت المتحدث إلى أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا، ومن بينها رنآى جياو والمياه المجاورة لها، وكان الاستفزاز المتعمد من الجانب الفلبينى وتهويله للقضية بمثابة خرق خطير لروح إعلان سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبي، الأمر الذى يقوّض السلام والاستقرار فى المنطقة.



كما حذر "تشانج" من أن دولة معينة تحركها النوايا السيئة خارج المنطقة، تثير الاضطرابات وتخلق انقسامات بشأن هذه القضية.



وقال المتحدث "نحث الدول المعنية على الوقف الفورى للانتهاكات والاستفزازات لتجنب المزيد من التصعيد وتد