الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يستهدف المراسلين لمنع نقل مشاهد الإبادة الجماعية

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قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية فى قطاع غزة.

وأضاف أبوبكر- خلال اتصال هاتفى لقناة (القاهرة الإخبارية) مساء اليوم الجمعة - أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، موضحا أن الصحفيين طرف محايد لنقل الحقيقة.. والاحتلال يرى أن كل من ينقل الحقيقة عدوا له.

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن جيش الاحتلال ينتهك كل المعايير الدولية، ويتعامل مع الصحفيين كأنهم أعداء، لافتا إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين فى غزة لن يزيدهم إلا إصرارا على نقل الحقيقة.

وشدد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، على أن الاحتلال حصل على تفويض من الإدارة الأمريكية بتصعيد الحرب فى قطاع غزة واستهداف المدنيين، واستهداف الاحتلال للصحفيين فى غزة لن يزيدهم إلا إصرارا على نقل الحقيقة.