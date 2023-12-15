اليوم السابع
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الدفاع الروسية تعلن عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:16 م
الدفاع الروسية تعلن عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضى الدفاع الروسية
أحمد علوى

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط أكثر من 3 آلاف جندي أوكراني خلال الأسبوع الماضي على جميع جبهات القتال، إضافة إلى إسقاط 119 طائرة مسيرة ومروحية أوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة لسير العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في الأسبوع الماضي (9-15 ديسمبر) بأن القوات المسلحة الروسية نجحت في صد 49 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، وحسنت من وضعها على طول خط المواجهة في مناطق معينة.

وفي غضون الأسبوع الماضي، نفذت القوات المسلحة الروسية 40 ضربة جماعية على البنية التحتية للمطارات العسكرية ومناطق تخزين الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي فقدت ما يصل إلى 3230 جندي خلال الأسبوع الماضي في جميع الجبهات.

وخلال الأسبوع الماضي تم أسر 82 جنديا أوكرانيا أو استسلموا طوعا، من بينهم 25 تم أسرهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد تم إسقاط مروحية أوكرانية واعتراض 17 صاروخ "هيمارس" وإسقاط 119 طائرة مسيرة أوكرانية.

 

 

 

 







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