الداخلية الإيرانية تعلن تفاصيل هجوم "إرهابي" على مقر للشرطة بمدينة راسك

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والشرطية، مجيد مير أحمدي، أن هجوم الإرهابيين فجر اليوم الجمعة على مقر شرطة مدينة راسك (جنوب شرق)، قد أسفر أيضا عن مقتل عدد من الإرهابيين حملوهم معهم، مشيرا إلى أنه تم تطويق منطقة الحادث وملاحقة باقي الإرهابيين.

وقال مير أحمدي في تصريح لمراسل وكالة فارس، حول تفاصيل الهجوم الإرهابي على مقر شرطة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان: منذ الساعة الثانية فجر اليوم قان الإرهابيون بتنفيذ الهجوم على مقر شرطة راسك من عدم محاور، ومن جهة أخرى قام الإرهابيون بنصب كمين لمنع وصول تعزيزات الى مقر الشرطة.

وأضاف: أن التعزيزات من خلال شجاعتهم وبالرغم من نصب كمين وصلوا إلى مكان الاشتباك بعد تقديم شهيدين، ونجحوا في تنظيف مقر الشرطة من وجود الإرهابيين، وقتل اثنين منهم، واعتقال آخر، فيما هرب بقية الإرهابيين.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن الإرهابيين حملوا معهم قتلاهم عند الهروب، وقال: تم تنفيذ خطة تطويق مكان الحادث وتجري حاليا ملاحقة باقي الارهابيين لاعتقالهم.

وكان مساعد محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية والشرطية علي رضا مرحمتي، قد أعلن عن "استشهاد 12 من رجال الشرطة وإصابة 7 آخرين في الهجوم الإرهابي على مقر شرطة مدينة راسك".