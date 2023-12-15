الخارجية الروسية: لن نقدم تنازلات وسنحقق جميع أهداف عمليتنا العسكرية فى أوكرانيا

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أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تقدم أى تنازلات وتسير فى تحقيق جميع أهداف عمليتها العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وقال ريابكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد تغير الكثير منذ فبراير 2022، إننا نرى ما حدث فيما يسمى بالهجوم الأوكرانى المضاد الذى تم الترويج له كثيرًا فى الغرب، إذ تدخل المناطق الجديدة بشكل مطرد ولا رجعة فيه داخل نسيجنا الاجتماعى والسياسى والحكومى وفى بنية مجتمعنا أيضًا " .



وأوضح الدبلوماسى الروسى أن أشياء كثيرة أخرى قد تغيرت أيضًا، "لذا فإن نقطة الانطلاق لاتخاذ أى قرار فى المستقبل ستكون مختلفة تمامًا عن ذى قبل. فإننا لن نقدم تنازلات ، وستكون العملية العسكرية الخاصة ناجحة تمامًا وستتحقق أهدافها"، بحسب قوله.



يُشار إلى أن الهجوم الأوكرانى المضاد هو هجوم شنته أوكرانيا فى يوم 8 يونيو 2023، بهدف استعادة الأراضى التى احتلتها القوات الروسية فى بداية الغزو الروسى لأوكرانيا 2022، لكنه لم يؤت ثماره حتى الآن.



وصرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، أمس الخميس خلال مؤتمره الصحفى الماراثونى لنهاية العام بعد إلغاء المؤتمر العام الماضى ، بأنه ليس لديه أدنى شك فى أن روسيا ستفوز بالعملية العسكرية الخاصة وتحقق النتائج المرجوة منها.



يُذكر أن بوتين أعلن، فى 24 فبراير من العام الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.