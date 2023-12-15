التحقيقات: لصوص اللوحات المعدنية للسيارات بالجيزة نفذوا 5 وقائع

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالجيزة ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة اللوحات المعدنية للسيارات بالجيزة بأسلوب الخلع.

واضافت التحقيقات ، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة وتبين ارتكابهم 5 وقائع سرقة سابقة بأسلوب الخلع، لافتين إلى أنهم يسرقون خلال الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المواطنين بالشوارع.



عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.