التحقيقات تكشف لغز سرقة اللوحات المعدنية من السيارات فى العمرانية

أمرت جهات التحقيق، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام 3 أشخاص ب سرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في العمرانية، لكشف تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهيمن بها.

التحقيقات كشفت أن 3 مواطنين أبلغوا بسرقة اللوحات المعدينة الخاصة بسيارتهم في منطقة العمراينة، وبتكثيف التحقيقات، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

المتهمين اعترفوا أمام النيابة العامة، بارتكباهم وقائع سرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، كما اعترفوا بسرقتهم أكثر من لوحة معدنية في أماكن متفرقة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.