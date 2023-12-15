التحقيقات تكشف لغز سرقة اللوحات المعدنية من السيارات فى العمرانية

أمرت جهات التحقيق، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام 3 أشخاص بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في العمرانية، لكشف تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهيمن بها.
التحقيقات كشفت أن 3 مواطنين أبلغوا بسرقة اللوحات المعدينة الخاصة بسيارتهم في منطقة العمراينة، وبتكثيف التحقيقات، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.
المتهمين اعترفوا أمام النيابة العامة، بارتكباهم وقائع سرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، كما اعترفوا بسرقتهم أكثر من لوحة معدنية في أماكن متفرقة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
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