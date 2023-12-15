اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 10:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة بمحيط ميناء الحديدة باليمن

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:32 ص
التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة بمحيط ميناء الحديدة باليمن احتجاز سفينة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيهم بلاغا عن واقعة في محيط ميناء الحديدة باليمن، وتقول إنها تحقق في تقرير عن حادث بالقرب من مضيق باب المندب شمال ميناء المخا باليمن، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة