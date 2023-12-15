التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة بمحيط ميناء الحديدة باليمن

كتب محمد شعلان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيهم بلاغا عن واقعة في محيط ميناء الحديدة باليمن، وتقول إنها تحقق في تقرير عن حادث بالقرب من مضيق باب المندب شمال ميناء المخا باليمن، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.