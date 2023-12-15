اليوم السابع
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الإسكان تطرح 1160وحدة سكنية كاملة التشطيب بالعبور الجديدة وأسيوط الجديدة الأحد

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 05:00 ص
الإسكان تطرح 1160وحدة سكنية كاملة التشطيب بالعبور الجديدة وأسيوط الجديدة الأحد الدكتور عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( 63م2 : 93م2)، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة. 
 
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط  (www.hdb–reservation.com).
 
وأشار وزير الإسكان إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/12/2023.
 
 






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