الأقصر: لجان الوافدين ساهمت فى مشاركة الجميع بالتصويت وزيادة نسب الإقبال

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن تحقيق الشباب والفتيات والعمال والموظفين والمسؤولين الوافدين والمغتربين نجاح وإقبال كبير خلال فعاليات أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة منذ اللحظات الأولى قبل التصويت وحتى اللحظات الأخيرة، وذلك عبر لجان الوافدين الأربعة التى تم تجهيزها فى محافظة الأقصر.

وأشاد نائب محافظ الأقصر، باستحداث لجان الوافدين والمغتربين فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث مكنت كافة الشباب والفتيات من طلبة الجامعات بجانب ضيوف الأقصر فى السياحة الداخلية والموظفين والعمال، من المشاركة في الاستحقاق الدستوري والتصويت لترتفع نسب المشاركة وتخطيها 60% بالأقصر.

وأكد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم العمل على توفير الدعم اللازم في مقرات اللجان الخاصة بالمغتربين بالأقصر، والتى شملت فى قسم شرطة الأقصر لجنة معهد فتيات الأقصر الأزهرى، بشارع خالد بن الوليد قسم الأقصر، وفي مركز طيبة حددت الهيئة لجنة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وفي أرمنت تم تخصيص لجنة مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية الزخرفية، بمدينة أرمنت الوابورات، وفي مركز إسنا لجنة مدرسة إسنا الثانوية الفندقية بجوار مستشفى الرمد بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

فيما وجه المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر ، خالص شكره لمواطني المحافظة في كل مدنها ومراكزها، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب،وكبار السن وذوي الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مؤكداً أن ممارسة المواطن حقه الانتخابي تؤكد إدراكه ووعيه بدوره فى صناعة المستقبل وتحقيق الديمقراطية.

وقدم المحافظ، خالص شكره لرجال الشرطة المصرية، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية، كما وجه التحية والتقدير لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضاري المشرف، حيث تخطت نسبة الإقبال بمحافظة الأقصر 60% خلال التصويت فى الأيام الثلاثة، وذلك لأول مرة فى تاريخ الانتخابات الرئاسية بالأقصر.

كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم لدخول اللجان والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها، وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية