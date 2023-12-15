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الأرصاد: غدا شبورة كثيفة وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 01:23 م
الأرصاد: غدا شبورة كثيفة وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 25 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا علي الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وحال البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل :ارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج ( 1.5:1 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 
 
 






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