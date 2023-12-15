اليوم السابع
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افتتاح مسجد العزقة بقرية بسيدى سالم فى كفر الشيخ

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 01:21 م
افتتاح مسجد العزقة بقرية بسيدى سالم فى كفر الشيخ افتتاح مسجد بقرية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية أبو غنام التابعة لمركز سيدي سالم، افتتاح مسجد العزقة، التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم غرب، مديرية أوقاف كفرالشيخ، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة.
 
جاء ذلك بحضور الشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، وعدد من التنفيذيين وعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير غفيرة من رواد المسجد الكرام.
 
وأدى الخطبة الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة وكانت تحت عنوان (نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم)، مؤكداً أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد، وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.
 
افتتاح مسجد بقرية أبو غنام
افتتاح مسجد بقرية أبو غنام

افتتاح مسجد بقرية بكفر الشيخ
افتتاح مسجد بقرية بكفر الشيخ

جانب من الحضور خلال افتتاح المسجد
جانب من الحضور خلال افتتاح المسجد
 






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