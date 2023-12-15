اعرف جهود محافظة أسيوط لإنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية

تواصل محافظة أسيوط، بذل المزيد من الجهد، لإنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، حفاظاً على الأرواح والمباني وتطبيقا لأحكام القانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفي هذه النقاط بين جهود المحافظة في هذا الشأن..

1- تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين لتحقيق التنمية المستدامة .

2- عقد اجتماعات بشأن عرض الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن إحلال وتجديد بعض مباني الكنائس والمباني الخدمية، التي صدر لها قرارات هدم وإعادة بناء.

3- إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لمتطلبات واشتراطات الحماية المدنية ،وقواعد السلامة وتدابير الوقاية اللازمة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم تمهيدًا لتوفيق أوضاعها تطبيقًا لأحكام القانون.

4- توجيه مدير الشئون الدينية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، ورؤساء الطوائف لتوفيق أوضاع دور العبادة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

5- تحقيق المرونة الكاملة وتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات والبعد عن أى تعقيدات روتينية للإنتهاء من كافة الإجراءات الاشتراطات ، والإجراءات اللازمة قانونًا.

6- التركيز علي تحقيق معايير التأمين الشامل، وذلك في إطار حرص الدولة على توفيق أوضاع المنشآت الكنسية والمباني الخدمية التابعة لها.

7- استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.