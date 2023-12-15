استشاري يوضح حقيقة الإصابة بتسمم الحمل

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني، أنه يجب التعرف على أعراض وأسباب تسمم الحمل، والهدف الحفاظ علي صحة الأم والجنين، لأن هذا المرض أو العرض الذي يصيب الحوامل يتسبب في تعرضهن لارتفاع ضغط الدم، وتورم بالجسم، وزلال بالبول، ويعتبر الضغط والزلال عوامل تساعد في اكتشاف الإصابة، وهذا قيد يعرضهم إلي تقلص شديد في الأوعية الدموية، والتعرض لاضطرابات عديدة في وظائف الجسم كالكلي والكبد والمخ.

وأشار حسن، إلى أنه ومن أهم الأعراض المرتبطة بتسبب الحمل هو التورم الذي يصيب الحامل، ويبدأ في القدمين حتى يصل إلي الجسم واليدين والوجه، وهذا الأمر يؤثر علي المشيمة المسئولة عن تغذية الجنين وإمداده بالأوكسجين والغذاء، وتسمم الحمل يعرضها للإصابة بالتجلط، وفقدان وظيفتها وهذا يؤثر علي نمو الجنين، وقد يعرضه للوفاة.

وأضاف استشاري النساء والتوليد، إلي أن الحامل لأول مرة، والسيدة صاحبة الوزن الوزن الزائد، والحامل في توأم، والمصابة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر، هن الأكثر عرضة للإصابة بتسبب الحمل، ولذا يجب عليها توخي الحذر والتعرف علي الأعراض السابق ذكرها، لافتا أن تسمم الحمل يظهر في الشهور الأخير من الحمل.

وأخيرًا أوضح حسن، أن الشفاء من تسمم الحمل يساوي إنهاء الحمل، في حالة عد استجابة الجسم لتنظيم ارتفاع ضغط الدم، أو التعرض للزلال، فتختفي الأعراض سريعا بعد الولادة.