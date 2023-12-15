إعلام فلسطينى: سقوط شهداء وجرحى فى غارات اسرائيلية على خان يونس ورفح

أفادت وسائل اعلام فلسطينية، بحدوث اشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية جنوبي غزة وسقوط شهداء وجرحي في غارات اسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
إعلام فلسطينى: سقوط شهداء وجرحى فى غارات اسرائيلية على خان يونس ورفحالجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:44 ص
الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان
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