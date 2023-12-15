إسرائيل تعترف بمقتل رقيب من الكتيبة 710 فى المعارك بقطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، مقتل الرقيب أول تومر شلومو ميارا، وهو الضابط في سلاح الهندسة القتالية الكتيبة 710 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في معارك قطاع غزة.

وتحت بند سمح بالنشر، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، مقتل الرقيب الإسرائيلي في المعارك الدائرة في قطاع غزة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق، اليوم الجمعة، إن قوات خاصة عثرت على جثة الأسير إيليا توليدانو في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.

من ناحية أخرى، قالت الفصائل الفلسطينية، إن "عناصرها تمكنت من الاشتباك مع 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بشكل مباشر وإيقاعهم بين قتيل وجريح"