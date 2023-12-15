أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية بمسجد إبراهيم السنارى فى شبين القناطر

القليوبية ـ إبراهيم سالم

نظمت مديرية أوقاف القليوبية ، بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، قافلة دعوية تضمنت مقرأة الأئمة النموذجية، ومجلس للصلاة علي النبي، ودرس للسيدات بحضور واعظات المديرية، وقرآن الجمعة، ومقرأة الجمهور، ومتابعة فعاليات النشاط التثقيفي للأطفال من أبناء القرية.

وكشف الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة بدأت بمقرأة الأئمة النموذجية للأصوات الحسنة، حيث تم تلاوة جزء كامل من القرآن الكريم بالتناوب بين الأئمة، ثم تبعها مجلس الصلاة علي النبي والذي استمر علي مدار ما يقرب من النصف ساعة للصلاة علي النبي بمشاركة رواد المسجد والمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تبعه درس السيدات بالقافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، حيث قامت الواعظة المتطوعة تهانى عناني بأداء درس السيدات، حيث كان حضور سيدات القرية بكثافة، وكان الدرس بعنوان "دور المرأة المصرية فى بناء الأسرة والمجتمع"، وبعد إنتهاء اللقاء كانت الأسئلة من السيدات فى شتى المسائل التى تدور بأذهانهم، ثم تبعه قرآن الجمعة، وأداء صلاة الجمعة حيث ألقي الخطبة وكيل الوزارة.

واستطرد، أنه تضمنت القافلة الدعوية أيضا مقرأة الجمهور بحضور أهالي القرية ولاقت استحسان كبير منهم علي مدار استمرار الفعاليات، واختتمت القافلة بفعاليات النشاط التثقيفي للأطفال، والذي تضمن منافسة بين الأطفال في الأحاديث النبوية وآيات القرآن الكريم.