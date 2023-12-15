أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الفتح طافورة بقرية البغدادى بالبياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الفتح طافورة بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية، وذلك بحضور قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية بالأقصر.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تم اليوم الجمعة، افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد الفتح طافوره بقرية البغدادي بالبياضية، وذلك بحضور كوكبه من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة البياضية، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وكان قد كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تجهيز المديرية خلال الأيام المقبلة لإفتتاح مسجد جديد لخدمة المواطنين في قرية الشغب بمدينة إسنا، بجانب الانتهاء من فرش 6 مساجد بالسجاد الجديد التابع للوزارة.

ويضيف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، على أن المديرية تعمل بكل جهدها فى كافة الإدارات المختلفة لخدمة المصلين ورواد المساجد، حيث تم فى إطار دور وزارة الأوقاف الدعوى، الإنتهاء من كافة الإستعدادات لفرش عدد 6 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، وهذه المساجد هى التالى:- (مسجد على بن ابى طالب بالغواربة - مسجد احمد مصطفى بالمحاميد قبلى - مسجد العبابدة بالعديسات قبلى - مسجد العنانيه بالنمسا - مسجد ابو جوهر بالطود - مسجد العتيق بالشغب)، موجهاً الشكر لكل من يساهم فى تطوير وتجميل بيوت الله وكافة الجهات والهيئات والأشخاص الذين يقومون بمساعدة المديرية للقيام بدورها.



أوقاف الأقصر تفتتح مسجد مسجد الفتح طافوره بقرية البغدادي



صلاة الجمعة بمسجد الفتح طافوره بقرية البغدادي بالبياضية