أكثر من 30 جريحاً في حادث قطار بمترو أنفاق بكين

وكالات

أصيب أكثر من 30 شخصاً بجروح في بكين، في حادث وقع في ساعة الذروة في مترو الأنفاق إثر انفصال عربتين عن القطار في جزء من مساره يقع فوق الأرض، بحسب ما أعلنت السلطات.

وتعرضت العاصمة الصينية، التي نادراً ما تشهد مثل هذه الحوادث، في الأيام الأخيرة لعواصف ثلجية، لكن سبب الحادث لم يتّضح في الحال.

وقالت مديرية النقل العام في بكين على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي "تمّ إخلاء مكان الحادث ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقّي العلاج".

وأضافت "لقد سجّلنا حتى الآن أكثر من 30 إصابة، ولم يتمّ تسجيل أيّ حالة وفاة".

وقالت السلطات إنّ الحادث وقع في الساعة 18,57 (10,57 بتوقيت جرينتش) عندما انفصلت آخر عربتين في قطار المترو عن بقية العربات الأمامية.

وأفاد مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي بأنّهم شاهدوا ركاباً يسقطون على الأرض، وآخرين يشكون من آلام في الظهر.