اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم 15 ديسمبر 2023 لجميع الأوزان

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:02 م
أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم 15 ديسمبر 2023 لجميع الأوزان ذهب
كتب ـ إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع استمرار صعود الذهب عيار 24- وهو العيار المكون للسبائك الذهب في السوق المصري- إلى مستويات 3291 جنيها.

وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3291 جنيها بدون مصنعية.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8227 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  16455 جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات  32910 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 65820 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 102350 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  164550 جنيه.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 329100 جنيه
 
 
 






أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب

أسعار السبائك الذهب في مصر

أسعار السبائك الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم

أسعار سبيكة الذهب 5 جرام

أسعار السبيكة وزن 25 جرام




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة