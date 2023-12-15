نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين للإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل والموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية. وزارة الزراعة تنفى ذبح سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف نفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف .

وزارة الأوقاف تفتتح 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدًا جديدًا

افتتحت وزارة الاوقاف 16 مسجدًا اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه. الهيئة الوطنية تعلن عدم تلقيها أى طعون على قرارات اللجات العامة بانتخابات الرئاسة أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عدم تلقيها ثمة طعون على قرارات اللجان العامة، بالانتخابات الرئاسية خلال المدة المحددة لتلقي الطعون والتي انتهت مساء اليوم الخميس.

صندوق التنمية الحضرية يعلن طرح وحدات سكنية جديدة بمحافظات مختلفة

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، عن طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية؛ مؤكدًا أنه من المُقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب "سوبر لوكس" مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.

وزارة العمل تُعلن عن 4082 فرصة عمل فى 14 محافظة

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص .

غدا.. بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية