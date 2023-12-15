هبوط 305 طائرات بمطار العريش نقلت 8500 طن مساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر

وصل عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة التى اندلعت أكتوبر الماضى إلى 305 طائرات نقلت نحو 8500  طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.
 

أبو مازن رافضا تهجير الفلسطينيين: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الجمعة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.

الداخلية تنفى وجود عصابة تسرق بواسطة الأطفال

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابى يستخدم بعض الأطفال فى استدراج المواطنين بحيلة مساعدة هؤلاء الأطفال فى العودة إلى منازلهم بقصد السرقة.
 

 

الأرصاد: غدا شبورة كثيفة وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
 