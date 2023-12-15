اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 01:11 ص
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أخبار × 24 ساعة.. المترو: تفعيل ماكينات TVM بالخط الأول والثانى لصرف التذاكر

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. المترو: تفعيل ماكينات TVM بالخط الأول والثانى لصرف التذاكر مترو الأنفاق - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 

8 إجراءات هامة عند زراعة القمح المتأخر.. تعرف عليها

وفد جمهورية الكونغو يختتم زيارته لهيئة الدواء بعد تفقد شركات أدوية وطنية

وزير التنمية المحلية يشهد ختام النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

كيف تختار قائمة أطعمة لا تسبب انبعاثات الغازات الدفيئة حفاظا على المناخ؟

مفتى الجمهورية لطلاب جامعة حلوان: الإسلام دين الوسطية والاعتدال

ممثل الصحة العالمية: مصر قضت على الحصبة والبلهارسيا والملاريا وشلل الأطفال

مترو الأنفاق يعلن تفعيل ماكينات TVM بالخط الأول والثانى لصرف التذاكر

العمل: توعية الطلاب والعمال بالسلامة والصحة المهنية بالقاهرة وشمال سيناء

وزير التعليم يشهد حفل إطلاق الدورات التدريبية لمشروع الشهادات الدولية فى التدريس

 







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النقل

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السكه الحديد

التعليم العالى

التربيه والتعليم



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