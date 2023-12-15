أخبار × 24 ساعة.. المترو: تفعيل ماكينات TVM بالخط الأول والثانى لصرف التذاكر

8 إجراءات هامة عند زراعة القمح المتأخر.. تعرف عليها
وفد جمهورية الكونغو يختتم زيارته لهيئة الدواء بعد تفقد شركات أدوية وطنية
وزير التنمية المحلية يشهد ختام النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية
كيف تختار قائمة أطعمة لا تسبب انبعاثات الغازات الدفيئة حفاظا على المناخ؟
مفتى الجمهورية لطلاب جامعة حلوان: الإسلام دين الوسطية والاعتدال
ممثل الصحة العالمية: مصر قضت على الحصبة والبلهارسيا والملاريا وشلل الأطفال
العمل: توعية الطلاب والعمال بالسلامة والصحة المهنية بالقاهرة وشمال سيناء
وزير التعليم يشهد حفل إطلاق الدورات التدريبية لمشروع الشهادات الدولية فى التدريس
التموين: مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسكر الحر يوميا لطرحه على البطاقات
نقابة السكة الحديد: لجان الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا غير مسبوق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة