85 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة

نتيجة الاستطلاع

قال نحو 85% من قراء اليوم السابع، أنهم يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، بينما صوت 15% فقط من القراء بـ"لا" ولا يحتاجون تكثيف حملات التوعية.