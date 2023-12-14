اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 08:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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85 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:46 ص
85 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

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قال نحو 85% من قراء اليوم السابع، أنهم يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، بينما صوت 15% فقط من القراء بـ"لا" ولا يحتاجون تكثيف حملات التوعية.
 

 

 







البيئة

اليوم السابع بلس

وزارة البيئة

الحفاظ على البيئة




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