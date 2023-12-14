الرئيسية أخبار عاجلة 85 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:46 ص الاستطلاع نتيجة الاستطلاع مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال نحو 85% من قراء اليوم السابع، أنهم يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، بينما صوت 15% فقط من القراء بـ"لا" ولا يحتاجون تكثيف حملات التوعية. البيئة اليوم السابع بلس وزارة البيئة الحفاظ على البيئة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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