4 خدمات جديدة يطلقها الخط الساخن 125 بمياه الشرب بسوهاج لمواكبة التحول الرقمى

سوهاج عمرو خلف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج 4 خدمات جديدة بالخط الساخن 125 بهدف مواكبة التطور الرقمى ورفع كفاءة الاداء.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن الخدمات الجديدة تاتى فى اطار تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق رضا المواطنين وأن هذه الخدمات تتمثل فى خدمة الاستعلام عن الفواتير والتى تسهل للعميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة الحالية وقيمة المديونية إن وجد وكذلك خدمة إدخال قراءة العداد من خلال تسجيل القراءة عبر الكول سنتر ،بالاضافة الى خدمة متابعة العملاء والتى تساهم فى معرفة هل تم حل مشكلة العميل ام لا وفى حالة عدم الحل يتم اعادة الشكوى لجهة الاختصاص لبحثها مرة أخرى وحلها وكذلك خدمة استطلاع رأى العملاء إلكترونيا من خلال رسالة مسجلة لتقييم أداء العاملين بالخط الساخن وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن أنه تم فى وقت سابق تطوير مقر الخط الساخن 125 من خلال إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة ومنها افايا وبرنامج قواعد البيانات CMS وخطوط الاستقبال PRI وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS وربط 11 فرع للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن الرئيسى وذلك لتحقيق رضا المواطنين وحلها مشكلاتهم فى أسرع وقت ممكن.