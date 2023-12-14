نقابة السكة الحديد: لجان الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا غير مسبوق

كتبت آية دعبس

أصدرت النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري أحمد بيانا، بمناسبة إنتهاء العرس الانتخابي لرئاسة الجمهورية، جاء به،: شكلت النقابة العامة غرفة عمليات مركزية لإدارة ومتابعة العملية الانتخابية بمشاركة النائب هشام عبد الواحد نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية دائمة التواصل مع الحملة الرسمية، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على مدار الساعة عبر برنامج زووم منذ بدء الدعاية الانتخابية ، لمتابعة مؤتمرات النقابة والدعاية حتى انتهاء العملية الانتخابية بالخارج والداخل.

وعقدت النقابة العامة عددا من المؤتمرات في المحافظات المختلفة منها القاهرة، بنادي سكك حديد القاهرة ، تحت عنوان ( أنظر حولك ) ، وفي الشرقية ( بنادي سكك حديد الزقازيق ) تحت عنوان ( السيسي حكاية وطن ) ، وفي بني سويف بورش كوم أبوراضي تحت عنوان ( لماذا السيسي؟ ) ، وفي ورش عنابر بولاق تحت عنوان ( انتصر لمصر ) ، وفي مدينة أسوان تحت عنوان ( السيسي صمام الآمان ) ، وفي القاهرة مرة أخرى المؤتمر الختامي للنقابة بورش فرز القاهرة تحت عنوان ( السيسي والجمهورية الجديدة )، بالإضافة إلى الندوات التي قامت بها اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات، داخل مواقع العمل المختلفة ، حتى فترة الصمت الانتخابي.

وأضافت: وتابعت عن كسب غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة، سير العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية ، على مدار ثلاثة أيام متتالية ، من خلال غرف العمليات الفرعية لها، والمشكلة بمناطق السكة الحديد المختلفة في عدد سبعة عشرة محافظة، وأثبت المتابعات الرغبة الأكيدة للشعب المصري، في ممارسة حقه الدستوري في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية، من خلال الحشود والزحام أمام جميع لجان الانتخابات الفرعية بالقرى والمدن.

وشهدت لجان الوافدين ( المغتربين ) بمحطات السكك الحديدية المركزية في عدد من المحافظات، إقبالا غير مسبوق وزحام كبير مثل لجنة ( محطة سكك حديد مصر برمسيس ) محافظة القاهرة ، ( محطة سكك حديد شبرا الخيمة ) محافظة القليوبية ، ( محطة سكك حديد دمياط ) محافظة دمياط ، ( محطة سكك حديد الإسماعيلية ) محافطة الإسماعيلية، وكافة لجان الوافدين بمحطات السكة الحديد المختلفة، وكذلك لجان الوافدين داخل المدن ، الأمر الذي يؤكد الرغبة الأكيدة للشعب المصري في المشاركة وإبداء رأيه دون النظر أو الانتظار لوصوله لمقره الإنتخابي.

وتمكنت اللجان النقابية الفرعية للسكة الحديد، من تيسير خروج العاملين من عملهم للإدلاء بأصواتهم ، سواء في لجانهم المقيدين بها لأبناء الموطن الانتخابي، أو في لجان الوافدين لغير المقيمين، ووفرت النقابة العامة وسائل نقل عبارة عن ميني باص لعدد من الورش التي تضم كتل تصويتية كبيرة ، في كثير من مناطق السكة الحديد المختلفة ، مع تعيين مشرفين من أعضاء النقابة، لتيسير خروج العاملين واصطحابهم للجان للإدلاء بأصواتهم.

وتابعت غرفة العمليات المركزية على مدار أيام الانتخابات الثلاث، حشود العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، للجان الانتخابية المختلفة في محافظات مصر، من خلال تقارير مندوبينا المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي كانت ترسل في حينه للحملة الرسمية، عبر جروبات الواتس آب المخصصة لذلك، وحسب توجيهات مسئولي الاتصال بالحملة، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية، ولم يتم إبلاغها من مندوبينا بالمحافظات، عن أية خروقات أو تجاوزات في العملية الانتخابية على مدار الثلاثة أيام.

فيما رصد نائب رئيس النقابة العامة ومندوب النقابة بدمياط، حضور مراقبين أفارقة للجنة الوافدين بمحطة سكك حديد دمياط بمحافظة دمياط ، والذين أشادوا في المجمل بالحشد والحضور والنظام أمام اللجان ، ومنع الأمن مندوبنا من التحدث معهم أكثر من ذلك.

واختتمت النقابة العامة بيانها بالشكر والتقدير لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه، على هذه الوطنية وتحكيم العقل والمنطق في اختيار رئيس الجمهورية، كما تقدمت بالشكر لجميع قيادات السكة الحديد برئاسة الهيئة والمناطق ، وكذلك جميع قيادات مترو الأنفاق ورؤساء الشركات التابعة للسكة الحديد ، وجميع العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة ، على جهودهم في هذا اليوم، ولكافة أعضاء مجلس النقابة العامة واللجان الفرعية بالمناطق، ولغرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة والمركز الإعلامي على المتابعة على مدار الساعة مع الحملة الرسمية ومندوبي النقابة بالمحافظات.