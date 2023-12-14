ندوات عن حمى الضنك وتنظيم الأسرة بوحدة الزينية ومستشفى الكرنك بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، استكمال فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة أهالى الأقصر، بتنظيم ندوات وفعاليات مختلفة فى المستشفيات والقرى حول الأقصر.

وفي هذا الصدد واستكمالاً لمتابعة مديرية الشئون الصحية للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وتحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فقد تمت زيارة وحدة الزينية بحري إدارة الزينية، وتنظيم فعاليات ندوة تثقيفية عن حمى الضنك وأعراضها وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها، وتم التحدث بالندوة عن مكافحة البعوض الناقل العدوي والتنويه عن سكر الأطفال والكشف المبكر عن سكر الأطفال.

أما فى مستشفى الكرنك بالأقصر، فقد تم عمل ندوة عن تنظيم الأسرة وعيادة تنظيم الأسرة، وكذلك أنواع الوسائل بالعيادة، قدمتها للسيدات الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة، والتى قامت بتعريف السيدات المشاركات في الندوة بأنواع وأهمية وسائل تنظيم الأسرة ومردود تنظيم الأسرة على صفحة الأم والطفل، كما نوهت فى الندوة بتفاصيل عن تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية، كما تطرقت الندوة إلى التعريف بحمى الضنك وأعراضها وكيفية إنتقالها والوقاية منها.

ومن جانبه كشف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه يتم خلال حملة 100 يوم صحة، تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.



ندوة عن تنظيم الأسرة وعيادة تنظيم الأسرة



ندوة عن حمى الضنك وسكر الأطفال بوحدة الزينية بالأقصر



ندوة عن حمى الضنك وسكر الأطفال بوحدة الزينية الصحية