وأضافت الدبلوماسية الروسية - في تصرحات أدلت بها لوكالة أنباء (تاس) الروسية تلخيصا لنتائج عام 2023 وتعليقا على آفاق العمليات المستقبلية للسفارة-: "في عام 2024 ستزداد العمليات القنصلية الروسية في الولايات المتحدة سوءا ، حيث ستفقد الدائرة القنصلية 40 % من موظفيها في الولايات المتحدة خلال الأيام العشرة المقبلة".

وأشارت شوموفا إلى أن هذا سيجعل من الصعب على الوزارة أن تعمل بكامل طاقتها..مستشهدة بالقيود المفروضة على الولايات المتحدة بالنسبة للدبلوماسيين الروس..قائلة : "إننا بلا شك سنبذل كل جهد لمعالجة مشاكل المواطنين الروس فيما يتعلق بالمساعدة القنصلية والقانونية".