قالت ناديجدا شوموفا رئيسة القسم القنصلى بالسفارة الروسية فى الولايات المتحدة "إن عدد الموظفين فى القسم القنصلى بالسفارة الروسية فى واشنطن سينخفض قريبا إلى النصف تقريبا بسبب مطالب الجانب الأمريكى".
وأضافت الدبلوماسية الروسية - في تصرحات أدلت بها لوكالة أنباء (تاس) الروسية تلخيصا لنتائج عام 2023 وتعليقا على آفاق العمليات المستقبلية للسفارة-: "في عام 2024 ستزداد العمليات القنصلية الروسية في الولايات المتحدة سوءا ، حيث ستفقد الدائرة القنصلية 40 % من موظفيها في الولايات المتحدة خلال الأيام العشرة المقبلة".
وأشارت شوموفا إلى أن هذا سيجعل من الصعب على الوزارة أن تعمل بكامل طاقتها..مستشهدة بالقيود المفروضة على الولايات المتحدة بالنسبة للدبلوماسيين الروس..قائلة : "إننا بلا شك سنبذل كل جهد لمعالجة مشاكل المواطنين الروس فيما يتعلق بالمساعدة القنصلية والقانونية".
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