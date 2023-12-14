مليار و351 مليون دولار واردات مصر من السيارات خلال الـ9 أشهر الماضية

كتب: مدحت عادل

على الرغم من الارتفاع الذى سجلته واردات السيارات في الفترة الأخيرة، إلا أن الواردات الاجمالية للسيارات مازالت متراجعة إجمالا منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل إجمالي الواردات المصرية من السيارات نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الماضية، بينما كانت نحو مليار و565 مليون دولار في الفترة المناظرة لها في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليون و691 ألف دولار.

وارتفعت الواردات المصرية من السيارات في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي الواردات من سيارات الركوب نحو 199 مليون و710 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 77 مليون و817 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 121 مليون و893 الف دولار.

وكانت الواردات المصرية من السيارات ارتفعت في الشهور الأخيرة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر يوليو الماضي فقط نحو 204 مليون و816 ألف دولار، ارتفاعا من 86 مليون و316 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.

وانخفضت القيمة الاجمالية للواردات المصرية، وبلغت نحو 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 7.28 مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪، وذلك مدفوعا بانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها كان القمح بنسبة 8.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 0.1%، ثم واردات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0%.

وكانت قيمة العجز فى الميزان التجارى سجلت 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.84 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪.