محافظ مطروح يستجيب لمطالب المواطنين خلال اللقاء الدورى لخدمتهم

مطروح – حسن مشالى

ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، ووافق على عدد من مطالب المواطنين، ومتابعة تقديم المساعدات التي تم تقديمها للمستحقين خلال الـ 3 أشهر الماضية، بإجمالى 931 ألف جنيه، والاستجابة وتلبية 8727 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، بنسبة تنفيذ 95 %.

يأتى ذلك في إطار الحرص من المحافظ، على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، وحضر اللقاء المهندس حسين السيني السكرتير العام المساعد، وعددا من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين، خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 13 ديسمبر الجاري، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج، مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين، بإجمالي مبلغ 931 الف و 600 جنيه، استفاد منها 935مواطناً، من غير القادرين والأولى بالرعاية، و الاستجابة وتلبية 8727 من طلبات المواطنين، على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي، وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي 8790 شكوى بنسبة تنفيذ 95%.

وشهد الاجتماع، الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدا، حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الانسانية، وأصدر محافظ مطروح تكليف بتوجيه لجنة برئاسة سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، على الفور للمعاينة على الطبيعة لشكوى أحدى السيدات، للتأكد من ظروفها الاجتماعية الصعبة، ومعاناة زوجها من ورم سرطاني بالمخ، وطلبها مساعدة مالية تعينها على إعالة 6 أولاد، مع تقديم كافة أوجه الدعم لها لإعاناتها على أعباء الحياة.

كما وجه محافظ مطروح، خلال اللقاء، لمجلس مدينة مطروح بعمل صيانة دورية للأسلاك وأعمدة الانارة، بمنطقة الكيلو 2 خلف موقف السوبر جيت، استجابة لشكوى أهالى المنطقة من ضعف التيار الكهربائى بالمنازل وعدم وجود أنارة بالمنطقة، كما وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية، لاستكمال أعمال الرصف بالمنطقة، ضمن خطة رصف العام الحال ى2023/2024، لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير على أهالى المنطقة .

وردا على طلب أهالي عزبة الشيخ عاطف العشيبى، بمنطقة وادى الرمل، بتوفير 7 أعمدة لأنارة المنطقة والمسجد، وجه محافظ مطروح، ببحث الشكوى ومعاينة المسجد وعمل الدراسة الفنية لتوصيل الكهرباء، وتدبير الأعمدة اللازمة، في ضوء الإمكانات المتاحة ، كما وجه بإعادة تأهيل وتمهيد هبوط أرضى بشارع جانبى، بمنطقة شارع 15 في مدينة مرسى مطروح، لتيسير حركة المواطنين.

وردا على شكوى أهالي شارع علم الروم خلف شركة شق الثعبان بمطروح من عدم استكمال الصرف الصحي، أوضح المحافظ أنه تم إدراج المنطقة بخطة الجهاز التنفيذى للصرف الصحى، وتوفير الاعتماد المالى من يناير 2024، لاستكمال الاعمال والتيسير على أهالى المنطقة.