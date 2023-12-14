اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ ونائبه ينتقلان لموقع حريق معرض الملابس لمتابعة إخماده.. صور

الخميس، 14 ديسمبر 2023 02:38 ص
محافظ كفر الشيخ ونائبه ينتقلان لموقع حريق معرض الملابس لمتابعة إخماده.. صور جانب من الزيارة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومدير الأمن، لموقع حريق معرض الملابس، الواقع أمام مديرية التربية والتعليم، لمتابعة أعمال إخماده، وتوجيه عدد أكبر من سيارات الدفاع المدني، لإخماد النيران.

وتابع محافظ كفر الشيخ الجهود المبذولة لإخماد الحريق، ومنع امتداده للعمارة السكنية المجاورة، وما زالت أعمال إخماد الحريق مستمرة فى معرض الملابس.

 

جانب من أعمتال اخماد الحريق
جانب من أعمال إخماد الحريق

 

جانب من متابعة المحافظ
جانب من متابعة المحافظ

 

حريق بمعرض الملابس بكفر الشيخ
حريق بمعرض الملابس بكفر الشيخ

 

حريق هائل بمعرض الملابس بكفر الشيخ
حريق هائل بمعرض الملابس بكفر الشيخ

 

لأعمال اخماد الحريق
أعمال إخماد الحريق

 

متابعة محافظ كفر الشيخ لموقع الحريق
متابعة محافظ كفر الشيخ لموقع الحريق

 

محافظ كفر الشيخ يتابع اخماد الحريق
محافظ كفر الشيخ يتابع اخماد الحريق

 

محافظ كفر الشيخ يتواجد بموقع الحريق
محافظ كفر الشيخ يتواجد بموقع الحريق

 

محافظ كفر الشيخ ينتقل لموقع الحريق
محافظ كفر الشيخ ينتقل لموقع الحريق






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