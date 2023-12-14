محافظ كفر الشيخ: إخماد حريق معرض الملابس ولا توجد إصابات وتعويض العارضين

تمكنت سيارات الدفاع المدني، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف، من إخماد الحريق الذي شب بمعرض ملابس، المقابل لمديرية التربية والتعليم، ولا توجد أي إصابات في الأرواح.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه على الفور بعد وقوع حادث حريق المعرض الدائم بوسط مدينة كفرالشيخ، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من عملية إطفاء الحريق الذي اندلع بالمعرض الدائم بوسط عاصمة المحافظة، وأنه لا خسائر في الأرواح، وجار تكثيف عمليات التبريد لموقع الحادث بمعرفة الحماية المدنية، وحصر الخسائر المادية، موجهاً لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بحث التعويض المناسب للعارضين جراء الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.

وكان حريق شب بمعرض الملابس الواقع أمام مديرية التربية والتعليم، وجرى الاستعانة بـ14 سيارة مطافئ، وانتقلت 6 سيارات إسعاف لموقع الحريق، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إخماد الحريق، ولم تمتد النيران للمواقع المجاورة، وجرى إخماده، ولم يُصب أي مواطن من الحريق.