محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب «3 يوليو»

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة سير العمل فى إنشاء مجمع الصناعات المغذية (الثالث) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الأجهزة المعنية.

واستمع محافظ بورسعيد، للموقف التنفيذى الحالى لإنشاء المصنع، مؤكدا أن العمل فى إنشاء مجمع الصناعات الثالث قد وصل لمراحل متقدمة، وذلك استعدادا لافتتاحه وتشغيله.

وأشار المحافظ، إلى أن مجمع الصناعات الثالث « 3 يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها ( مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية) وذلك بإجمالى 72 مصنع بحد أقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهى ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التى تقدمها المصانع.

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع فى معدلات العمل وتكثيف الجهود لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث فى الوقت المحدد، والذى يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.