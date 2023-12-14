محافظ المنوفية يلتقى عددا من الحالات الإنسانية وذوى الهمم ويصرف مساعدات مالية

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بعدد من من الحالات الإنسانية وذوى الهمم ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

وخلال اللقاء قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية للحالات لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم الصعبة، كما وجه المحافظ بصرف كرسى متحرك لطفل يعانى من تاخر عقلى وضعف فى القدرات الذهنية مراعاة لظروفه الصحية الخاصة.

وأكد محافظ المنوفية أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم وذلك فى ضوء اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن لجنة المساعدات بالديوان العام مستمرة فى فحص كافة الطلبات فضلا عن تنظيم لقاءات دورية للحالات الأكثر احتياجا لتقديم الدعم اللازم لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.