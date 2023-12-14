محافظ الإسماعيلية يوجه بتطوير ورصف منطقة الدوحة وإنشاء حديقة مفتوحة بها

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبري غانم

وجَّه اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالبدء فى إنشاء حديقة الدوحة بالمسطح المخصص بمنطقة 24 أكتوبر والممتد من الدائرى وحتى شارع مصطفى كامل، الفاصل بين 24 أكتوبر وعمارات المحافظة، والذى يحده من بحرى منطقة 24 أكتوبر، ومن قبلى شارع وأبراج الدوحة على مسطح 17 ألف متر مسطح، استمرارًا لما قامت به المحافظة من أعمال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات على مستوى المحافظة، وخاصة مدينة الإسماعيلية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بقيام مديرية الطرق بإنشاء متنزه عام وموقع ترفيهى لأبناء المحافظة وزائريها، كما وجَّه بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وأحد الاستشاريين المعتمدين بالاستقرار على التصميم النهائى للموقع.

وتقوم مديرية الطرق الآن بنقل المرافق المتعارضة مع الأعمال والتى توجد مسطحاتها داخل المسطح المخصص للأعمال، مثل كبلات الكهرباء وخطوط المياه وخطوط الغاز.