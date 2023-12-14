محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام2023/2024 بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفورى مع أى معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.

واستكملت أعمال التطوير والرصف والتى تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بمشروع تطوير عدد من المحاور المرورية بمدينة فايد.

وقامت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بشارع السكة الحديد بمدينة فايد، ضمن مشروع رصف شوارع مجمع المصالح الحكومية ومجلس المدينة والمستشفى العام، وتُعد هذه الأعمال استكمالًا لما قامت به المديرية بالعام المالى السابق 2022/2023، والبالغ إجمالى تكلفتها حوالى 17 مليون جنيه.

وصرح المهندس أحمد الشيمى مدير عام الطرق والنقل بالاسماعيلية، أنه استمرارًا لخطة محافظة الإسماعيلية بتطوير أهم الشوارع التاريخية بها، وامتدادًا لما تم من أعمال فى الثلاث سنوات الأخيرة، فقد وجَّه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير ممشى السلطان حسين من الممر وحتى شارع محمد على، وتشمل الأعمال تغير البلاط المتهالك وإنشاء جزيرة خضراء، وإنشاء برجولات بالجزيرة الوسطى بالممشى.

مكلفًا إدارة مرور الإسماعيلية، مجلس المدينة، ومديرية الطرق والنقل، بإعادة تخطيط المرور بالشارع، ليناسب الحركة التجارية به.

هذا وقد بدأت مديرية الطرق والنقل أعمال التطوير بداية من 5 ديسمبر الجارى، وتنتهى الأعمال فى 31 ديسمبر الجاري.

وفى سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتيسير الحركة المرورية وسهولة حركة المواطنين بشوارع مدينة الإسماعيلية، والاهتمام بإعادة الشيء لأصله واعتباره أولوية من أولويات مديرية الطرق بالمحافظة للحفاظ على الطرق وصيانتها.

قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من حفر وتركيب لكابل الكهرباء المغزى للوحة نادى النخيل بكل من شارع الفروسية وشارع بنها وشارع نادى النخيل.