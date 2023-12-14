اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: استراتيجية لتطوير المناطق التراثية والميادين الرئيسية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:04 م
محافظ الإسكندرية: استراتيجية لتطوير المناطق التراثية والميادين الرئيسية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع وفد من أساتذة قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة والأكاديمية فى مجال الحفاظ على التراث.

وذلك فى إطار استراتيجية محافظة الإسكندرية فى رفع كفاءة وتطوير المناطق التراثية والميادين الرئيسية.

 

وأكد اللواء محمد الشريف أن المحافظة فى ضوء توجيهات الدولة تواصل جهودها للحفاظ على التراث والبصمة التاريخية لمدينة الإسكندرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة، والتى جاءت على رأسها إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، ومشروع تطوير حلقة السمك.

 

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على إتاحة الفرصة لجميع الأساتذة المتخصصين لوضع تصميماتهم وخبراتهم والاستعانة بهم بما يسهم فى دعم استراتيجية محافظة الإسكندرية لتطوير المناطق التراثية والميادين الرئيسية.

 

حضر الاجتماع، الدكتور مصطفى فهيم جبر أستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتورة سالی سعيد الديب مدرس بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور محمد عادل دسوقي مدرس بقسم الهندسة المعمارية، والدكتورة ياسمين قنديل مدرس بقسم الهندسة المعمارية، والمهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، والمهندسة نيفين الليثي عضو المكتب الفني للمتابعة بالمحافظة.







الاسكندرية

النيادين

المناطق التراثية

محافظ الاسكندرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة